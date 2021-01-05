Ночью на Просвещения мужчина умер, убегая от полиции после встречи с «черными» риелторами

В ночь на 5-е января в дежурную часть полиции поступил звонок от жителя Северной столицы, который объяснил, что после нападения «черных» риелторов не хочет жить. Он также пообещал «прихватить» с собой бабушку и дедушку.

Звонок поступил от жителя дома №33к1 по проспекту Просвещения. К месту происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые выяснили, что в квартире, откуда был сделан звонок, проживают мужчина с женой и ребенком. Дверь стражам порядка не открывали, но из квартиры доносился шум, в связи с чем правоохранителям пришлось призвать на помощь сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь.

В квартире находилась женщина с ножевым ранением и 46-летний заявитель. Увидев полицейских, он попытался сбежать, перебравшись на балкон соседней квартиры. К сожалению, он не удержался и сорвался вниз, скончавшись на месте от полученных травм. Приехавшие медики оказали помощь женщине, однако спасти её также не удалось. После загадочного и трагичного происшествия возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общежитии на Пархоменко нашли тела мужчины и женщины.