В общежитии на Пархоменко нашли трупы мужчины и женщины

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения экспертизы в морге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения экспертизы в морге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района Петербурга разбираются в обстоятельствах гибели двух молодых людей, чьи тела обнаружили в одной из комнат общежития на улице Пархоменко 2 января.

О происшествии в полицию заявил комендант общежития около 4 часов дня 2 января, позвонив по экстренному номеру 112. Прибывшие на место происшествия оперативники выяснили, что погибший мужчина является 21-летним уроженцем Ставропольского края, а его спутница — 30-летняя петербурженка, проживавшая в той самой комнате, где оба скончались.

Рядом с телами были найдены две пластиковые бутылки с прожжёнными в них отверстиями. После осмотра комнаты, трупы направлены в морг для проведения экспертизы, которая поможет установить причины смерти и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

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