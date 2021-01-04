В Рабитицах в новогоднюю ночь зарезали пенсионера

В Рабитицах в новогоднюю ночь зарезали пенсионера
Тело мужчины нашли в луже крови. Фото: Следственный комитет России

В Ленобласти в новогоднюю ночь убили 60-летний пенсионера из деревни Рабитицы. Тело пожилого мужчины нашли в луже крови на кухне утром 1 января.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению задержали одного из его собутыльников — 33-летнего жителя Приморского края. Известно, что подозреваемый нигде не трудоустроен, он остановился у хозяина квартиры, где отмечал Новый год.

По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, которая привела к смертельному исходу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор.

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