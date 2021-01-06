На Солидарности петербуржец изрезал ножом мужчину, пытавшегося одолжить денег

На проспекте Солидарности задержали мужчину, который едва не убил своего знакомого. Горожанин попытался одолжить денег, но был доставлен в больницу.

Во вторник, 5 января, в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с колото-резаными ранами. Его доставили НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Как сообщил 78.ru, прибывшие полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 64-летний петербуржец.

Задержанный рассказал, что пострадавший приходил днем в прицеп-бытовку, чтобы попросить денег. Мужчина объяснил, что отказал, а тот в ответ ударил его по лицу кулаком. После этого старик взял нож, порезал гостя и вытолкал на улицу.

В отношении подозреваемого составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также выяснилось, что мужчина в 2019 году уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали девочку, которая в один момент лишилась обоих родителей.