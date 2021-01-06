Коронавирус унес жизни еще 58 петербуржцев

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 58 человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Петербурге подтвердили 8 тыс. 135 случаев смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Также за указанный период коронавирус побороли 1 788 горожан. Всего с начала пандемии из больниц были выписаны 158 499 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки тесты на выявление новой болезни сдали 20 837 человек. Под наблюдением медиков находятся 680 человек. Из них 372 — на самоизоляции, 308 — контактные. Коронавирус выявили у 3 341 жителя.