В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 3 341 жителя

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 341 жителя. Город занял второе место среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в среду, 6 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, первое место в указанном рейтинге заняла Москва — 5 142 новых инфицированных. На третьем месте оказалась Московская область, где за указанный период коронавирус выявили у 1 097 человек. В Ленобласти болезнь подхватили еще 213 жителей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали новый симптом коронавируса.