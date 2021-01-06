Назван новый симптом коронавируса

Назван новый симптом коронавируса
Свидетельствовать о заражении COVID-19 может учащённый пульс. Фото: Pixabay

Учащенный пульс может свидетельствовать о заражении коронавирусом. К такому выводу пришли ученые.

Участие в исследовании приняли четыре миллиона жителей. В ходе тестирования специалисты выяснили, что новая болезнь может вызвать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений (более 100 ударов в минуту).

Как сообщил Express, ученые предполагают, что учащенный ритм может провоцировать COVID-19. Считается, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 ударов в минуту.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал ошибку при вакцинации населения в России.

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