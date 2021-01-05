Эксперт назвал ошибку при вакцинации населения в России

Нужно, чтобы у всех россиян был доступ к вакцине. Фото: pixabay.com

Нужно, чтобы у всех россиян был доступ к вакцине. Фото: pixabay.com

Врач заявил, что препараты нужно поставлять в больших количествах не только в Москву, но и регионы.

Доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, какая главная ошибка при вакцинации населения от коронавируса в России. Его слова передает Life.

Эксперт считает, что в регионы поставляют недостаточно крупные партии препаратов. Он отметил, что в российских городах вакцинация проходит неравномерно и выборочно. Такой принцип врач назвал недостаточно эффективным.

«При сохранении авиасообщения у москвичей уже начнёт падать иммунитет, а до регионов вакцинация в необходимом объёме ещё может не дойти»,

—заявил Ершов.

У всех россиян должен быть доступ к вакцине, уверен врач. Он также сослался на опыт европейских стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав РФ ответил на заявления о недостаточной проверке вакцины «Спутник V».