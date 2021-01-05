Минздрав РФ ответил на заявления о недостаточной проверке вакцины «Спутник V»

Минздрав РФ ответил на заявления о недостаточной проверке вакцины &#171;Спутник V&#187;
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что "Спутник V" "более чем" проверен. Фото: Министерство здравоохранения РФ

Заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что решение о регистрации препарата «Спутник V» принималось ввиду его высокой эффективности.

Кроме того, аденовирусная платформа, использовавшаяся специалистами центра Гамалеи для разработки вакцины, абсолютно безопасна — данные, подтверждающие это, также были предоставлены профильному ведомству. Замминистра подчеркивает, что регистрация вакцины «Спутник V» была абсолютно оправдана, поскольку обеспечивала защиту россиян от угрозы коронавируса в сжатые сроки.

Аналогичным образом, отметил Фисенко, поступили в США, Великобритании и странах Евросоюза: вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca применяются параллельно с завершением клинических исследований. Напомним, что шаг российских властей по началу вакцинации называли смелым и рискованным, ввиду того, что препарат на момент регистрации прошел не все стадии клинических испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna.

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