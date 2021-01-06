«Академик Черский» вернулся к месту строительства «Северного потока — 2»

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Судно «Академик Черский». Фото: flot.gazprom.ru

Трубоукладывающее судно «Академик Черский», простояв почти месяц недалеко от Калининграда, прибыло к недостроенному участку газопровода «Северный поток 2», свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно находится недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершенный отрезок трубопровода. Ранее трубоукладчик уже прибывал на участок в декабре 2020 года, а потом вернулся в Россию.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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«Академик Черский» северный поток - 2 трубоукладчик


 

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