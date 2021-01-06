Стало известно, в каких храмах Петербурга пройдут рождественские службы

В ночь с 6 на 7 января в Петербурге пройдут рождественские богослужения. Gazeta.SPb рассказывает, где и во сколько состоятся службы.

В 2021 году службы в честь праздника Рождества Христова проведут 180 храмов Петербурга. Однако богослужений не будет в Исаакиевском соборе, а также в храме Спаса на Крови и Ризнице.

По традиции Рождество Христово встретят в Казанском соборе. Рано утром 6 января состоялись царские часы. В 18:00 пройдет Всенощное бдение. Ночное богослужение назначено на 23:00. На следующий день, 7 января, в 7:00 прихожан будут ждать на Раннюю литургию, а в 10:00 — на Позднюю. В 18:00 начнется Великая вечерня.

При посещении Казанского собора граждан в связи с пандемией коронавируса просят соблюдать меры предосторожности: при входе надевать маски, а внутри соблюдать дистанцию. Богослужения можно посмотреть и онлайн — на YouTube канале собора.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в рождественский сочельник, 6 января, также состоялись утренние Царские часы и Вечерня с литургией святителя Василия Великого. В 17:00 пройдет Всенощное бдение.

Обратите внимание, что ночного богослужения не будет.

7 января, в Рождество Христово, прихожан приглашают на Раннюю и Позднюю литургии, которые состоятся в 7:00 и 10:00 соответственно, а также Великую вечерню в 17:00.

В Храме Рождества Христова на улице Колонтай 6 января в 21:30 начнется водосвятный молебен, в 22:00 — Великое повечерие с литией, а в 23:50 — крестный ход.

В Морском соборе в Кронштадте 6 января в 16:00 начнется Великое повечерие. Божественные литургии назначены на 23:00 ранняя и 10:00 7 января поздняя.

Отметим также, что РПЦ рекомендовала гражданам остаться дома и посмотреть рождественские службы по телевизору. Главная состоится в Храме Христа Спасителя, ее возглавит Патриарх Кирилл. Трансляция начнется за час до полуночи (в 23:00).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о трансляциях спектаклей, концертов и фестивалей, которые можно будет посмотреть в зимние каникулы, не выходя из дома.