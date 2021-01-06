«Рождественская звезда», «Новогодний марафон» и масса спектаклей: какие городские события можно увидеть онлайн и по телевизору

&#171;Рождественская звезда&#187;, &#171;Новогодний марафон&#187; и масса спектаклей: какие городские события можно увидеть онлайн и по телевизору
Фестиваль огня «Рождественская звезда» на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Gazeta.SPb рассказывает о трансляциях спектаклей, концертов и фестивалей, которые можно будет посмотреть в зимние каникулы, не выходя из дома.

С 30 декабря по 10 января в Петербурге из-за пандемии коронавируса действуют ограничения, касающиеся работы не только кафе и ресторанов, но и театров, музеев, выставок и прочих мест, где петербуржцы привыкли проводить свой досуг. Однако для горожан будет доступна масса видеотрансляций — как в интернете, так и по телевизору.

Вечером 7 января в Петербурге состоится грандиозное пиротехническое шоу — фестиваль огня «Рождественская звезда». Он пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах города. В программе красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, выступления театров огня. Своё искусство продемонстрируют команды из Белоруссии, Казахстана, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Сыктывкара и, конечно же, Северной столицы.

Фестиваль огня «Рождественская звезда» на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников
Фестиваль огня «Рождественская звезда» на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С 1 января и до конца 2021 года петербуржцам доступны видеозаписи городских спектаклей и концертов. Их можно совершенно бесплатно посмотреть на видеосервисе Wink, где комитет по культуре и «Ростелеком» создали целый раздел с постановками.

В афише:

  • «Щелкунчик» (Михайловский театр)
  • «Русская классика» (Приют комедианта)
  • «Любовные кружева» (Молодежный театр на Фонтанке)
  • «Бешеные деньги» (Театр Комедии им. Н.П. Акимова)
  • «Иван и черт» (Театр «Мастерская»)
  • «Кармина Бурана» (Капелла Санкт-Петербурга)
  • «Богема» (Театр «Мюзик-Холл»)
  • «Дюймовочка» (Большой театр кукол)

Кроме того, комитет по культуре объявил о специальном проекте «Новогодний марафон». Ведомство собрало на своем портале все самые интересные онлайн-события до 10 января. Например, в канун Рождества на официальном YouTube-канале театра «Санктъ-Петербургъ Опера» можно будет послушать оперу Родиона Щедрина «Не только любовь». А рождественское утро петербуржцам предлагают начать с концерта «Страдивари-ансамбля». А еще отправиться на виртуальную прогулку и поближе познакомиться с собором Петра и Павла. На книжные выставки, мастер-классы и лекции в формате «онлайн» приглашают библиотеки Невского района.

Скриншот портала-агрегатора комитета по культуре

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в постановление правительства Петербурга № 121 внесены изменения. Так, с 4 по 31 января 2021 года предприятия общественного питания могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, а не до 19:00, как предполагалось до этого. Театрам разрешили открыться не с 10, а с 7 января. Но заполняемость зрительных залов не должна превышать 25%, а мероприятия нужно согласовывать с комитетом по культуре.

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