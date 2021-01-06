«Рождественская звезда», «Новогодний марафон» и масса спектаклей: какие городские события можно увидеть онлайн и по телевизору

Gazeta.SPb рассказывает о трансляциях спектаклей, концертов и фестивалей, которые можно будет посмотреть в зимние каникулы, не выходя из дома.

С 30 декабря по 10 января в Петербурге из-за пандемии коронавируса действуют ограничения, касающиеся работы не только кафе и ресторанов, но и театров, музеев, выставок и прочих мест, где петербуржцы привыкли проводить свой досуг. Однако для горожан будет доступна масса видеотрансляций — как в интернете, так и по телевизору.

Вечером 7 января в Петербурге состоится грандиозное пиротехническое шоу — фестиваль огня «Рождественская звезда». Он пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах города. В программе красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, выступления театров огня. Своё искусство продемонстрируют команды из Белоруссии, Казахстана, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Сыктывкара и, конечно же, Северной столицы.

С 1 января и до конца 2021 года петербуржцам доступны видеозаписи городских спектаклей и концертов. Их можно совершенно бесплатно посмотреть на видеосервисе Wink, где комитет по культуре и «Ростелеком» создали целый раздел с постановками.

В афише:

«Щелкунчик» (Михайловский театр)

«Русская классика» (Приют комедианта)

«Любовные кружева» (Молодежный театр на Фонтанке)

«Бешеные деньги» (Театр Комедии им. Н.П. Акимова)

«Иван и черт» (Театр «Мастерская»)

«Кармина Бурана» (Капелла Санкт-Петербурга)

«Богема» (Театр «Мюзик-Холл»)

«Дюймовочка» (Большой театр кукол)

Кроме того, комитет по культуре объявил о специальном проекте «Новогодний марафон». Ведомство собрало на своем портале все самые интересные онлайн-события до 10 января. Например, в канун Рождества на официальном YouTube-канале театра «Санктъ-Петербургъ Опера» можно будет послушать оперу Родиона Щедрина «Не только любовь». А рождественское утро петербуржцам предлагают начать с концерта «Страдивари-ансамбля». А еще отправиться на виртуальную прогулку и поближе познакомиться с собором Петра и Павла. На книжные выставки, мастер-классы и лекции в формате «онлайн» приглашают библиотеки Невского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в постановление правительства Петербурга № 121 внесены изменения. Так, с 4 по 31 января 2021 года предприятия общественного питания могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, а не до 19:00, как предполагалось до этого. Театрам разрешили открыться не с 10, а с 7 января. Но заполняемость зрительных залов не должна превышать 25%, а мероприятия нужно согласовывать с комитетом по культуре.