Петербургским ресторанам разрешили работать до 23 часов с 4 января

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, согласно которому заведениям общепита с 4 января 2021 года продлевают часы работы до 23:00. Ранее предполагалось, что рестораны и кафе должны закрываться в 19:00 до конца новогодних праздников.

Так, с 4 по 31 января 2021 года предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6 утра до 23 часов вечера, в промежутке работа баров и ресторанов по-прежнему запрещена. Аналогичные изменения действуют для точек общепита в торговых центрах, если они имеют отдельный вход с улицы и не располагают сквозным доступом к другим помещения ТЦ.

Кроме того, изменения в постановлении Правительства Санкт-Петербурга №121 разрешают театрам с 7 января принимать посетителей, но заполняемость зрительного зала, как и ранее, не должна превышать 25%, а мероприятия требуют согласования с Комитетом по культуре.

Также с 7 по 31 января запрещается посещение театров детскими группами в возрасте до 16 лет, а с 11 по 31 января — на мероприятия иных организаций исполнительских искусств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на период новогодних праздников в Петербурге откроется более 170 «зимних террас».