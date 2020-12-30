В Петербурге вступил в силу запрет на работу общепита в новогодние праздники

С 30 декабря по 3 января обслуживание горожан в залах кафе и ресторанов приостанавливается. Фото: Pixabay

С 30 декабря по 3 января обслуживание горожан в залах кафе и ресторанов приостанавливается. Фото: Pixabay

В Петербурге с 30 декабря по 3 января закрылись кафе и рестораны — вступило в силу постановление городского правительства.

Меры, принятые Смольным из-за пандемии коронавируса еще в начале декабря, не касаются производственных столовых, служб доставки, деятельности предприятий общепита на вокзалах, заправках и в аэропорту. Собственно, и сами кафе с ресторанами могут работать навынос или оборудовать «зимние террасы», но так, чтобы площадь занимаемой ими территории не превышала площади самих заведений. При этом можно использовать зонты и обязательно нужно обеспечить для пешеходов и уборочной техники проход шириной не менее 1,5 метров.

Принимать посетителей как обычно, но в строго ограниченное время, с 6:00 до 19:00, кафе и рестораны смогут с 4 по 10 января.

Остаются в силе ранее установленные ограничения для фуд-кортов и фуд-плейсов в торгово-развлекательных центрах.

До этого, напомним, общепит Петербурга ждал смягчения антикоронавирусных мер. О такой возможности в середине декабря говорил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Решение должно было быть принято в зависимости от эпидобстановки, наблюдать за которой собирались до 25 декабря.

До этого город потрясли некоторые волнения в ресторанной сфере. В знак протеста против ограничений, которые считаются губительными для бизнеса некоторые предприниматели открыли так называемую «карту сопротивления». К началу декабря владельцы сотни точек заявили, что готовы отказаться исполнять требования властей и не прекращать работу в установленные сроки. Страсти поутихли, когда появилась информация о том, что бизнесменам, по их словам, удалось достучаться до Смольного. «Карту» закрыли, началось ожидание окончательного решения.

Напомним также, что со среды, 30 декабря, и до 10 января не работают музеи, театры, Ленинградский зоопарк, отменены выставки и концерты. Нельзя проводить никакие мероприятия в помещениях численностью более 50 человек, а также перевозить пассажиров туристическими и экскурсионными автобусами.

Отметим, что соблюдение всех временных ограничений будет контролироваться в ходе рейдов.

О том, что будет работать в новогодние праздники и куда можно будет сходить, Gazeta.SPb сообщала ранее.