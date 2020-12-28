Шесть мест, которые можно посетить в новогодние праздники вместо закрытых театров и музеев

С 30 декабря по 10 января петербуржцы не смогут посещать выставки, музеи, театры, концертные залы и другие организации исполнительских искусств. Таково в связи с пандемией коронавируса распоряжение правительства города. Gazeta.SPb рассказывает о других местах, где можно отдохнуть.

Во-первых, не закроются кинотеатры. Они продолжат показывать фильмы, но с некоторыми ограничениями: в зале должно быть не более 50 человек. Ранее Gazeta.SPb рассказывала о новинках, которые можно увидеть не только в начале следующего года, но и уже сейчас.

Во-вторых, напомним, что в общественном пространстве «Никольские ряды» на прошлой неделе открылась огромная горка. 12 метров в высоту и 70 в длину она выполнена в винтажном «олимпийском» стиле со скатом из специального покрытия, позволяющего кататься в любую погоду. При этом с собой даже не нужно брать ватрушку, ее выдадут прямо на месте.

В-третьих, в городе работают несколько ледовых катков (речь не о тех, что находятся в торговых центрах — такие закрыты уже с 4 декабря). Так, покататься можно, например, в «Новой Голландии». Сеанс начинается в 10:00 и заканчивается в 23:00. Исключения — 31 декабря и 1 января (обратите внимание на расписание). Кстати, в общественном пространстве предупреждают: в новогодние каникулы количество людей на острове может быть ограничено, поэтому стоит сверяться с индексом его загруженности и приобретать билеты заранее. Это же касается посещения общественного пространства «Севкабель Порт», который запустил онлайн-кассу и готов записывать на каток, дополнительный сеанс на который — в 21:30 — растянулся на все каникулы. С 1 по 10 января петербуржцев будет ждать ледовая площадка и на курорте «Охта Парк».

В-четвертых, организовать себе культурную программу все же можно, но в Ленобласти. В Гатчине с 30 декабря по 10 января продолжит работать музей-заповедник. Но во дворец можно будет попасть лишь в составе организованной группы, записавшись на экскурсию заранее. На таких же условиях примет туристов и Приоратский дворец.

В-пятых, несмотря на запрет посещать аквапарки и океанариумы, открытыми останутся другие водные объекты, например, бассейны. А также фитнес-центры, где они по большей части и располагаются. Так что в праздники можно будет отдохнуть с уклоном на заботу о собственном здоровье.

В-шестых, можно в конце концов отправиться на прогулку, тем более что Gazeta.SPb уже составила для вас несколько любопытных маршрутов, например, по необычным дворам или местам, связанным с писателем Сергеем Довлатовым.