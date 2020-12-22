ТОП-10 самых необычных дворов Петербурга — фоторепортаж Gazeta.SPb

Gazeta.SPb продолжает делиться со своими читателями маршрутами, по которым можно отправиться гулять на зимних каникулах. На этот раз рассказываем о десяти самых необычных дворах, скверах и улицах нашего города.

Сквер знаков Зодиака

Где: Волоколамский переулок, 9 (на углу с ул. Константина Заслонова)

Сквер с 12 колоннами, символизирующими знаки Зодиака, появился в Петербурге в 2010 году. Его разбили в рамках проекта по благоустройству города. Говорят, если подойти к своему знаку, положить руки на свиток, можно узнать свою судьбу. Но чаще всего здесь просто загадывают желания.

Итальянский дворик

Где: Итальянская ул., 29

Этот удивительной красоты дворик появился в 2013 году благодаря местным жителям и приглашенному ими художнику. Изображения, на которых запечатлены романтичная Венеция и вечный Рим, фонтан в окружении зарослей плюща, металлическое дерево с алыми цветами и росписи на окнах сделали это место неофициальной достопримечательностью нашего города. Обязательно посетите этот дворик, но помните, что ворота в него обычно закрыты. Чтобы попасть внутрь, нужно дождаться кого-нибудь из петербуржцев, проживающих в доме.

Мозаичный дворик

Где: наб. р. Фонтанки, 2

Этот переливающийся всеми цветами радуги уголок — работа художника Владимира Лубенко и его подопечных — учащихся Малой Академии искусств. Все, что вы здесь увидите, украшено разноцветным стеклом: стены, скульптуры, скамейки и даже поребрик. Мозаичный дворик — это порыв творчества авторов, воплощенный в жизнь без всякой материальной поддержки.

Шахматный дворик

Где: Загородный пр., 28

На самом деле шахматный дворик — это детская площадка, просто оформленная довольно оригинально. Ее оборудовали в 2008 году в рамках проекта по благоустройству. Фишка этого места — шахматные фигуры примерно с человеческий рост. Примечательно, что у одних петербуржцев они ассоциируются с персонажами сказки «Алиса в стране чудес», а другие видят в них сходство с героями «Гарри Поттера».

Двор «Изумрудный город»

Где: ул. Правды, 2-8

Это еще одно сказочное во всех смыслах место, появившееся в Петербурге в 2007 году в рамках проекта по благоустройству. Не сложно догадаться, что здесь установлены скульптуры героев одноименного литературного произведения. Причем находятся они буквально везде: на фасадах домов, постаментах или органично вписаны в другие элементы, например, лавочки.

Улица Джона Леннона

Где: ул. Пушкинская, 10

На самом деле этой улицы не существует, но в то же время она есть. У битломанской мекки очень интересная и не простая история появления. Ее основал главный фанат The Beatles Николай Васин, который пытался убедить петербургских чиновников в том, что портал на улице Пушкинской должен называться не иначе как улицей Джона Леннона. Не получив одобрения своей идеи, он нашел табличку «Улица Джона Рида», поскоблил ее, подкрасил и повесил у себя во дворе уже «Улицу Джона Леннона». А к одному из дней рождения музыканта над аркой появились четыре барельефа битлов. Затем кто-то нарисовал на стене желтую подводную лодку. Сейчас здесь располагается знаменитый на всю страну арт-центр.

Двор с вагоном метро

Где: наб. Обводного канала, 199-201

Этот необычный арт-объект — своеобразный оммаж платформе 9¾ из серии романов Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». Работа посвящена 60-летию петербургского метрополитена. А выполнена она была в 2016 году горожанином Дмитрием Павловым, который изобразил арку, интерьер и табличку. Часть вагона пристроили к стене на завершающем этапе — эта идея пришла внезапно. Также здесь есть информационное табло, которое показывает дату, время и температуру воздуха.

Двор с драконом

Где: 8-я линия ВО, 23 (вход с Большого пр.)

Мифическое существо с тремя неодинаковыми головами создал скульптор, который проживал в одном из домов двора в 80-х годах прошлого века. Скульптура пользуется популярностью как у детей, так и у взрослых. Ее ласково прозвали «Васькой». За свю историю своего существования огнедышащий не раз менял цвет.

Китайский «Сад Дружбы»

Где: Литейный пр., 15-17

Это место — подарок от Шанхая к 300-летию нашего города. Сад открыли в 2003 году. Он занимает более 2 тысяч квардатных метров. Здесь есть «Стена девяти драконов», «Пагода дружбы», каменный мостик над небольшим искусственным водоемом и фонтан, а также разнообразные деревья, в числе которых даже одна японская сакура.

Дворы дома Бенуа

Где: Каменноостровский пр., 26-28; Кронверкская ул., 29; Большая Пушкарская ул., 37

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об еще одном удивительном месте, где буквально на каждом шагу изображены граффити. Дворы Дома Бенуа — это некий феномен. Они представляют собой целую сеть, чем-то напоминающую лабиринт. Здесь киностудия «Ленфильм» сняла множество картин с криминальным сюжетом. А некоторые горожане не советуют заходить сюда в одиночестве. Подробнее — в нашем материале.

Андерсенград

Где: Ленинградская область, Сосновый бор. Солнечная ул. 1В

В качестве бонуса мы хотим рассказать вам о небольшом парке за пределами Петербурга. Это детский городок, построенный в 1980 году в честь 175-летия сказочника Ганса Христиана Андерсена. Но поверьте, здесь будет интересно и взрослым. В Андерсенграде есть различные строения: башни — Ратушная и Оловянного солдатика, кафе «»Белоснежка», дом Оле Лукойле, летний театр, бастионы, мосты, подземный ход. А по всему городку проходит трасса детской автодороги. В архитектурно-художественном оформлении использованы витражи, мозаичные панно, гобелены и черепица, стилизованные под средневековую западноевропейскую архитектуру. Здесь каждый год проходят сотни культурных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о местах в Петербурге, где бывал писатель Сергей Довлатов.