Дворы Дома Бенуа — рай для поклонников стрит-арта. Фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Дворы Дома Бенуа, напоминающие лабиринт, кажется, стали пристанищем для уличных художников, которые рисуют граффити буквально везде: на стенах, дверях, гаражах и т.д. В этом убедился фотокорреспондент Gazeta.SPb.ru.

Дворы Дома Бенуа стали местом, где граффитисты, что называется, могут оторваться и, очевидно, не бояться быть пойманными за руку. Замысловатые и не очень надписи, изображения людей, животных и предметов — здесь можно найти десятки рисунков. Причем холстами для них служат стены как бывших жилых зданий, так и гаражей и разного рода пристроек.

А на этих снимках видно, что некоторые рисунки и надписи попытались закрасить. Очевидно, они оказались в неподходящих метах.

Но, похоже, что до самых дальних уголков «лабиринтов» Дома Бенуа руки у коммунальщиков не дошли.

Построенный в 1912 году Дом Бенуа считался крупнейшим жилым комплексом Петербурга — в нем было более 250 благоустроенных квартир. Фасады самого здания смотрят сразу в три стороны: на Каменноостровский проспект, Кронверкскую и Большую Пушкарскую улицы.

Дом Бенуа, можно сказать, был городом в городе с собственной инфраструктурой: водопроводом и канализацией, котельной и электростанцией, паровым отоплением, телефонной связью и даже прачечной. Здание обслуживали двадцать дворников, а в каждой парадной дежурил швейцар. Не удивительно, что в Доме Бенуа в свое время жили разные знаменитости: художники (Константин Маковский, Андрей Мыльников и др.), композиторы (Дмитрий Шостакович и Дмитрий Толстой), литераторы (например, Михаил Чехов), партийные и государственные деятели (революционеры Григорий Зиновьев и Семен Восков и пр.).

Дворы Дома Бенуа — это некий феномен. Они представляют собой целую сеть, чем-то напоминающую лабиринт. Их оборудовали встроенными гаражами, снеготаялками и даже печами для сжигания мусора. А еще пронумеровали — для удобства.

Есть также парадные дворы. Они называются курдонёры. Такие украшены гранитными колоннами красного цвета.

Во дворах Дома Бенуа киностудия «Ленфильм» сняла множество картин с криминальным сюжетом. Некоторые горожане кстати не советуют заходить сюда в одиночестве — мало ли кого можно встретить. Не стоит также «исследовать» так называемые «забросы» — пустующие здания. Здесь такие есть и такое чувство, будто держатся они на честном слове. Кое-какие буквально трещат по швам.

Напомним, что ситуация с граффити в Петербурге неоднозначная. Среди горожан есть как сторонники, так и противники стрит-арта. Gazeta.SPb.ru не раз рассказывала о то и дело исчезающих изображениях культовых личностей и персонажей. Например, в августе коммунальщикам пришлось закрасить рисунок, посвященный творчеству Виктора Цоя — на портал «Наш Санкт-Петербург» пришла жалоба.

Часто творческие работы портят хулиганы. Их атакам неоднократно подвергался, например, портрет Сергея Бодрова.

Регулярно с инспекциями ходят представители Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). В конце лета ведомство пригрозило штрафом компании «Ленэнерго» — на их трансформаторных будках были обнаружены «несогласованные художественные изображения».

Позднее в Петербурге предложили ввести мораторий на закрашивание граффити. Однако решением ГАТИ скоро в городе будут очищены 220 фасадов Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального и Петроградского районов.