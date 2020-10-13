В Петербурге избавятся от граффити на 220 зданиях в центральных районах

Владельцы здания, если граффити на их собственности нанесено без разрешения, – заплатят штраф от ста до трехсот тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Владельцы здания, если граффити на их собственности нанесено без разрешения, – заплатят штраф от ста до трехсот тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В ближайшее время 220 домов в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах Северной столице обретут первозданный вид: их фасады избавят от граффити.

Такое решение было принято по итогам «Недели чистоты», второй раз проведенной в городе Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ). В ходе проверки специалисты осмотрели более двух тысяч зданий. В основном, внимание инспекторов привлекли оскорбительные надписи и рисунки, а также граффити экстремистого характера либо пропагандирующие противоправные товары и услуги.

По фактам выявленных нарушений возбуждено административные дела, передает телеканал «Санкт-Петербург». ГАТИ обращается к уличным художникам с просьбой не портит фасады зданий, многие из которых являются историческим наследием. В 2019 году на закраску граффити потратили 120 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что граффити в городе на Неве продолжают уничтожать, хотя на защиту стрит-арта встали депутаты.