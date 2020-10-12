В Петербурге в очередной раз уничтожили граффити, несмотря на защиту депутатов уличного искусства

В Петербурге в очередной раз уничтожили граффити, несмотря на защиту депутатов уличного искусства
Граффити в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Депутат от Кировского района Денис Четырбок не смог в очередной раз защитить город от уничтожения граффити. В соседнем Красносельском рабочие закрасили уличные рисунки.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на ГКУ «Ленводхоз, в Красносельском районе рабочие отчистили от уличных рисунков гранитные ограждения Дудерговского канала.

Отмечается, что данные надписи на фасадах зданий вредны не только с точки зрения эстетической красоты, но и с практической. Краска для граффити способна разрушать ограждения и фасады при перепадах температуры.

Напомним, что с 2018 года Денис Четырбок выступает в защиту уличного искусства. В конце лета депутат предложил ввести мораторий на закрашивание граффити на полгода, а также поручить чиновникам согласовать закон о легализации стрит-арта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Алексей Цивилев выступил в защиту граффити с портретами Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. По словам Алексея Цивилева, местные жители сами обратились к нему с просьбой решить судьбу граффити, которые хотят уничтожить в «Россети Ленэнерго».

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