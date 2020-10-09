«Ленэнерго» в суде оспорит уничтожение граффити с портретами Портновой, Бодрова и Цоя в Петербурге

Компания «Россети Ленэнерго» планирует обжаловать в суде свои требования об удалении граффити с портретами Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. В защиту стрит-арта выступает депутат Петербурга Алексей Цивилев.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на Facebook парламентария, «Россети Ленэнерго» предоставили Алексею Цивилеву административные протоколы с требованием удалить граффити.

Напомним, ранее депутат запросил данные документы, выступив в защиту уличных портретов, которые изображены на одной из подстанций компании в Кировском районе. По словам Алексея Цивилева, местные жители сами обратились к нему с просьбой решить судьбу граффити, которые хотят уничтожить в «Россети Ленэнерго».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге власти поддержали мораторий на уничтожение граффити. Закрашивать стрит-арт не будут до 1 февраля 2021 года.