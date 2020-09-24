Граффити в Петербурге не будут закрашивать до 1 февраля 2021 года

Власти поддержали мораторий, а за эти месяцы планируют продумать, как быть со стрит-артом.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поддержал мораторий на закрашивание граффити, но только на четыре месяца – до 1 февраля 2021 года. Ожидается, что за это время будет принят закон о легализации стрит-арта.

Таким образом, творениям уличных художников ничего не грозит в ближайшее время. Речь идет о безопасных рисунках без варварских надписей.

Напоминаем, что на защиту граффити встал депутат ЗакСа Денис Четырбок. Он заявил, что нужно гордиться молодыми художниками, а не закрашивать их работы и устраивать «бюрократических фокусы». Четырбок считает, что власти создают проблему на ровном месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнаружили граффити с профессором Мориарти.