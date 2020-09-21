В Петербурге обнаружили граффити с профессором Мориарти

Обаятельный злодей пока что не пострадал от краски коммунальщиков. Фото: vk.com/kudagospb

Обаятельный злодей пока что не пострадал от краски коммунальщиков. Фото: vk.com/kudagospb

Петербургские фанаты экранизации нетленных детективов Артура Конана Дойля о приключениях сыщика Шерлока Холмса сумели отыскать в одном из дворов изображение профессора Мориарти.

Граффити с актером Эндрю Скоттом в образе Мориарти появилось на стене на 5-й Советской улице. Изображен был конкретный культовый фрагмент сериала — сцена, где Мориарти задает вопрос «Miss me?» (Скучали по мне?).

Сама работа была выполнена с использованием всего двух цветов — черного и белого. Очевидцы сходятся во мнении, что по стилю работа напоминает творчество арт-объединения HoodGraff. Точное же авторство установить невозможно — художник не оставил подпись.

Отметим, что рисунком вскоре могут заинтересоваться коммунальные службы, давно борющиеся с незаконными изображениями на стенах зданий. Поэтому, если граффити хочется увидеть лично, стоит поспешить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские граффитисты нарисовали портреты своих противников — глав КГА и ГАТИ.