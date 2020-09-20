Петербургские граффитисты нарисовали портреты своих противников — глав КГА и ГАТИ

Петербургские уличные художники нарисовали на трансформаторной будке на Греческом проспекте портреты своих главных противников.

Двое мужчин, изображенных на граффити, это чиновники — руководитель Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов и глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Именно с этими двумя инстанциями чаще всего сталкиваются артисты: ведомства не одобряют уличного творчества и запрещают граффити.

Портреты начальников коммунальных служб появились в обрамлении надписи SOS City на трансформаторной будке Греческого проспекта. По предварительной информации, авторами граффити стали художники из команды HoodGraf.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за петербургскими домами, на стенах которых чаще всего появляются граффити, будут следить сотрудники правоохранительных органов.