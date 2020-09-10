Петербургская полиция будет следить за домами, на которых часто рисуют граффити

Петербургская полиция будет следить за домами, на которых часто рисуют граффити
Граффити в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Северной столице полиция расширит маршруты патрулирования в центре города. Антивандальные рейды будут проводиться по просьбе Государственной административно-технической инспекции.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, ведомство направило в полицию Центрального района список адресов зданий и рекламных конструкций, которые являются излюбленными местами граффитистов и вандалов. Так ведомство хочет избежать появление на стенах оскорбительных надписей и реклам незаконных товаров и услуг.

За «Неделю чистоты» в Петербурге проверили более 2300 зданий, часть из которых являются заброшенными, а 74 здания — объектами культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении испортивших фасад Эрмитажа вандалов возбуждено дело. Фасад уже очистили.

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