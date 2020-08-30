В отношении испортивших фасад Эрмитажа вандалов возбуждено дело

В отношении испортивших фасад Эрмитажа вандалов возбуждено дело
Государственный Эрмитаж. Фото: Baltphoto

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин, разрисовавших фасад Эрмитажа красками из аэрозольного баллончика.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, их задержали накануне, 29 августа, в шесть утра на Дворцовой набережной. Прямо перед задержанием злоумышленники наносили на фасад музея бессмысленные надписи.

Фасад уже очистили. А в отношении мужчин составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, сейчас они находятся в , содержатся в спецпомещении для задержанных. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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