Росгвардейцы в Петербурге задержали вандалов, разрисовавших стены Эрмитажа

Сотрудники вневедомственной охраны в Северной столице задержали двоих злоумышленников, которые нанесли граффити на фасад здания Государственного Эрмитажа.

Инцидент произошел ранним утром пятницы, 29 августа. В правоохранительные органы поступило сообщение из главного петербургского музея: постовые полицейские, патрулирующие территорию вокруг Эрмитажа, наткнулись на двух неизвестных, разрисовавших фасад здания краской из аэрозольных баллончиков.

Вандалы орудовали на набережной Зимней канавки. Заметив представителей полиции преступники пытались скрыться, а при задержании оказывали всяческое сопротивление. Тем не менее, нарушителей общественного спокойствия доставили в 78-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «кровавых слезах» русалок на фасаде дома Николаевых.