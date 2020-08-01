Русалки на доме Николаевых снова «заплакали» кровавыми слезами из-за вандалов

Русалки на доме Николаевых снова &#171;заплакали&#187; кровавыми слезами из-за вандалов
Русалки "заплакали" второй раз за лето. Фото: gazeta.spb.ru

Злоумышленники не первый раз портят декоративный элемент здания.

О том, что русалки на доме Николаевых в Санкт-Петербурге снова «заплакали», пишет Piter.TV сегодня, 1 августа. Также на происходящее обратили внимание пользователи соцсети «Вконтакте». На лицах морских красавиц появились красные «слезы», нарисованные краской. Также на стены нанесены различные надписи. Отмечается, что это не первый раз, когда вандалы портят декоративные элементы здания – однажды они даже оторвали одной из русалок голову. За 2020 год они покушались на русалок дважды: 13 января и 16 июля.

Пока что официальных комментариев по этому поводу не поступало. Специалистам предстоит привести в порядок фасад исторического здания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалы облили черной краской горельефы русалок на Садовой.

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