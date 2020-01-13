Вандалы облили черной краской горельефы русалок на Садовой

В Санкт-Петербурге управляющая компания очистила горельефы в виде голов русалок на фасаде дома Николаевых на Садовой улице. Вандалы измазали краской лица русалок.

«И снова вандализму подвергли женский барельеф на доме Николаевых», — сообщили пользователи сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Глаза русалок неизвестные залили темной краской.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.