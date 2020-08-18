Уличное искусство по нраву не всем. В Петербурге закрасили очередное граффити — посвященное Виктору Цою

Еще на одно граффити меньше: у «Камчатки» сотрудники коммунальной службы закрасили изображение, посвященное Виктору Цою. Арт-объект, созданный в память о музыканте пришелся не по нраву одному из местных жителей.

Рисунок, повторяющий обложку альбома группы «Кино» «Звезда по имени Солнце», скрылся под слоем краски после того, как на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило обращение одного из жителей Петербурга. Эту информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе администрации Петроградского района. Подобные сообщения игнорировать, к сожалению, нельзя.

«Коммунальные службы должны поддерживать фасады в должном виде. В противном случае им грозит штраф порядка 250 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту Gazeta.SPb.ru, уточнив, что право на применение таких санкций к жилкомсервисам есть у госжилинспекции Петербурга.

Отметим, что закрашивали граффити на стене около клуба-музея «Котельная Камчатка» сотрудники ЖКС №2.

Петербуржцев такая новость, конечно, раздосадовала. Некоторые из них даже готовы написать контржалобу. Вот только поможет ли это, ведь граффити уже нет. До этого в городе закрасили портрет поэта Иосифа Бродского, который находился напротив музея-квартиры «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Правда в этом случае изображение не было согласовано с комитетом по градостроительству и архитектуре, ведь холстом для него послужило здание, являющееся объектом культурного наследия.

Но граффити в Петербурге не задерживаются надолго даже на трансформаторных будках. Например, на Литейном проспекте. В разное время там закрасили героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», персонажей юмористического скетча 90-х «Крутое пике», лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и др.

Хорошую творческую работу часто портят и хулиганы. Их атакам неоднократно подвергался портрет Сергея Бодрова.

К слову, граффити Цою не прожило и недели. Желтое солнце на черном фоне появилось 15 августа. В этот день Петербург отметил 30-ю годовщину со дня смерти рок-музыканта. Точно такая же участь постигла изображение академика Андрея Сахарова — оно появилось ночью 14 декабря 2019 года и не продержалось даже до утра.

Возможно, спасти граффити смогут специальные конструкции для их размещения. Такую идею, напомним, в июле подал комитет по градостроительству и архитектуре. Также районным администрациям предложено составить список мест для постоянного размещения стрит-арта. Пока интерес проявили лишь представители рекламного бизнеса, которые готовы привлекать уличных художников.

Напомним, кстати, что в Северной столице лидеру группы «Кино» наконец установили долгожданный памятник, он находится на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.