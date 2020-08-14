В Петербурге установили памятник Виктору Цою: как это было

Памятник известному рок-музыканту и солисту группы «Кино» Виктору Цою появился в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Монумент установили сегодня, 14 августа. Он представляет собой стоящую фигуру Виктора Робертовича с гитарой в руке, которая изображает его в момент выступления на концерте. Высота памятника составляет чуть больше 4 метров, а самой фигуры – ровно 3 метра.

Напомним, что памятник начали создавать еще в 2018 году, а в последствии никак не могли установить. Позднее выяснилось, что в постаменте была обнаружена трещина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сквере на улице Танкиста Хрустицкого цветет клумба-гитара.