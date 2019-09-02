Клумба-гитара цветет в сквере, где хотели поставить памятник Цою

Клумба-гитара цветет в сквере, где хотели поставить памятник Цою
Музыкальные объекты привлекут внимание жителей. Фото: gov.spb.ru

В сквере на улице Танкиста Хрустицкого, где должен был появиться памятник Виктору Цою, цветет клумба-гитара. В настоящем году там велись работы по благоустройству территории.

Фотографии облагороженной территории появились на сайте профильного комитета Смольного. Кроме цветущего музыкального инструмента, там установлена ограда в виде нотного стана.

Со слов чиновников, новые музыкальные объекты привлекут внимание жителей, а также станут местом для фотографирования.

Работники привели в порядок пешеходные дорожки, газоны и поставили необычные скамейки. На территории также высадили рябины, каштаны, лиственницы и липы, а также 2600 кустарников, в том числе, кизильник, сирень и барбарис.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у спящего на могиле Цоя мужчины похитили велосипед. О случившемся в полицию владелец транспорта сообщил не сразу.

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