Сегодня ночью Дворцовый мост в Петербурге разводили под музыку Виктора Цоя

В ночь на субботу, 15 августа, Дворцовый мост впервые в истории разводили под композиции лидера легендарной рок-группы группы «Кино» Виктора Цоя, который в этот самый день 30 лет назад трагически погиб в автомобильной аварии.

В рамках акции памяти во время разводки Дворцового моста прозвучали песни «Спокойная ночь» и «Кончится лето», а на поднятых створках моста появился профиль певца. Посмотреть на это поистине историческое событие собралось около тысячи гостей и жителей Северной столицы, многие из них подпевали или наигрывали на гитаре придуманные Цоем бессмертные мелодии. Корреспондент gazeta.spb.ru побывал на этом зрелище.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Цою поставили памятник в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.