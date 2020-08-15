Сегодня ночью Дворцовый мост в Петербурге разводили под музыку Виктора Цоя

Сегодня ночью Дворцовый мост в Петербурге разводили под музыку Виктора Цоя
Горожане и гости Петербурга пришли почтить память Цоя. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В ночь на субботу, 15 августа, Дворцовый мост впервые в истории разводили под композиции лидера легендарной рок-группы группы «Кино» Виктора Цоя, который в этот самый день 30 лет назад трагически погиб в автомобильной аварии.

В рамках акции памяти во время разводки Дворцового моста прозвучали песни «Спокойная ночь» и «Кончится лето», а на поднятых створках моста появился профиль певца. Посмотреть на это поистине историческое событие собралось около тысячи гостей и жителей Северной столицы, многие из них подпевали или наигрывали на гитаре придуманные Цоем бессмертные мелодии. Корреспондент gazeta.spb.ru побывал на этом зрелище.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Цою поставили памятник в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виктор цой дворцовый мост санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция пресекла попытку грабителя обнести банк на Савушкина
Сегодня ночью Дворцовый мост в Петербурге разводили под музыку Виктора Цоя
В субботу в Пулково отменили 12 вылетающих рейсов
Смольный не дал сместить Харлашкина с поста гендиректора «Метростроя»
Коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру
За год в России сильнее всего выросла в цене гречка
Ленинградский зоопарк отмечает 155-летие
Доходы Путина за год выросли более чем на 1 млн рублей