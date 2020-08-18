Граффити у котельной «Камчатка», посвященное Цою, закрасили коммунальщики

Граффити у котельной &#171;Камчатка&#187;, посвященное Цою, закрасили коммунальщики
Кому не угодил рисунок и почему, неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Появившееся возле легендарной котельной «Камчатка» граффити, посвященное памяти солиста «Кино» Виктора Цоя, закрасили сотрудники коммунальных служб.

Рисунок появился возле котельной на улице Блохина в Петроградском районе 15 августа, в тридцатую годовщину со дня смерти певца. Граффити повторяет обложку знаменитого альбома «Звезда по имени Солнце». Однако просуществовало оно всего несколько дней. Утром, 18 августа, очевидцы опубликовали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» фото, на котором коммунальщики закрашивают творение фанатов Цоя.

В пресс-службе районной администрации ответили, что знают о случившемся, но по поводу граффити поступила жалоба от местного жителя, проигнорировать которую сотрудники «Жилкомсервиса №2» не имеют права.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в день смерти Виктора Цоя Дворцовый мост развели под музыку его песен.

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