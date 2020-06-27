В Петербурге вновь испортили граффити с Бодровым

Какие цели преследуют хулиганы, портя хорошую творческую работу — непонятно. К тому же, испортили граффити провокационной фразой из культового фильма «Брат». Речь идет о моменте фильма, в котором Данила Багров разговаривал с безбилетниками кавказской национальности. Расистскую цитату из данного диалога и нанесли неизвестные с помощью оранжевой краски. Данной фразой Багров объяснил собеседнику, почему тот ему не брат.

В настоящее время, некоторая часть краски уже исчезла. Видимо, работа по реставрации изображения уже начата художниками объединения HoodGraff.

Граффити с Бодровым портят уже не первый раз. Последний случай произошел в мае. Но тогда нанесенную надпись разобрать особо не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым.