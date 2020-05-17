В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым

Непонятно, что именно хотели написать хулиганы.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем пишет Piter.TV. Граффити с Сергеем Бодровым, которое можно увидеть у Александро-Невской лавры, вновь испорчено вандалами. Поверх изображения актера нанесли какую-то красную надпись – сложно разобрать, что именно пытались сказать авторы. Вид арт-объекта испорчен и непонятно, для чего все это было сделано. Пока что создатели граффити никак не комментировали инцидент. Будет ли восстановлен рисунок – остается только догадываться.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге было граффити с персонажем из «Криминального чтива», но его закрасили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге коммунальщики закрасили известное граффити трамвая-«американки». Отметим, что трамвай появился на коллекторе осенью 2018 года, причем тогда «Горэлектротранс» согласовал граффити и, по словам автора публикации, гордился объектом стрит-арта.