В Петербурге коммунальщики закрасили известное граффити трамвая-«американки»

Стрит-арт на Херсонской улице с ушедшим в прошлое трамваем «Американка», в который превратили серый коллектор, «продержался» 1,5 года.

В понедельник, 23 марта, очевидец рассказал в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что «музейный шкаф» вновь стал серым и неприглядным. Отметим, что трамвай появился на коллекторе осенью 2018 года, причем тогда «Горэлектротранс» согласовал граффити и, по словам автора публикации, гордился объектом стрит-арта.

«Серые краска и мышление взяли верх», — печально отметил автор поста. До появления «Американки», коллектор был изуродован бесчисленным количеством рекламных объявлений и куда менее художественными граффити. Однако после того как объект превратили в «музейный шкаф-трамвай», на него ни разу не клеили рекламу. Тем не менее, коммунальщики сочли необходимым уничтожить произведение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дом на набережной Обводного канала украсили стрит-артом к 8 марта.