Дом на Обводном канале украсили стрит-артом в честь 8 марта

Центр Петербурга обзавелся новым арт-объектом от петербургской группы уличных художников «Явь». На стене одного из пятиэтажных домов по адресу Боровая улица, 35/набережная Обводного канала, 89 появилось граффити, которому дали название «Женская власть».

Художники разместили во всю высоту обшарпанной глухой стены изображения трех женщин, среди которых можно узнать Клеопатру и Екатерину Великую. Можем предположить, что таким образом художники поздравили всех жительниц Петербурга с Международным женским днем.

Дом с новым арт-объектом расположен на углу Боровой улицы и набережной Обводного канала. Предлагаем сходить полюбоваться на него, пока коммунальщики еще не успели его уничтожить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник из Петербурга рассказал о «роботизированном свинстве».