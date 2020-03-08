Дом на Обводном канале украсили стрит-артом в честь 8 марта

Дом на Обводном канале украсили стрит-артом в честь 8 марта
"Женская власть". Фото: vk.com/yav_zone

Центр Петербурга обзавелся новым арт-объектом от петербургской группы уличных художников «Явь». На стене одного из пятиэтажных домов по адресу Боровая улица, 35/набережная Обводного канала, 89 появилось граффити, которому дали название «Женская власть».

Художники разместили во всю высоту обшарпанной глухой стены изображения трех женщин, среди которых можно узнать Клеопатру и Екатерину Великую. Можем предположить, что таким образом художники поздравили всех жительниц Петербурга с Международным женским днем.

Дом с новым арт-объектом расположен на углу Боровой улицы и набережной Обводного канала. Предлагаем сходить полюбоваться на него, пока коммунальщики еще не успели его уничтожить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что художник из Петербурга рассказал о «роботизированном свинстве».

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