Художник из Петербурга рассказал о «роботизированном свинстве»

Отметим, что мусор "сосед с первого этажа" наверняка не сортирует. Фото: Instagram @soloveywadim

Отметим, что мусор "сосед с первого этажа" наверняка не сортирует. Фото: Instagram @soloveywadim

Петербургский художник Вадим Соловьев опубликовал новый арт-проект, посвященный социальной тематике. В этот раз художник заговорил о проблеме «роботизированного свинства» с точки зрения дронов.

Небольшая видеозарисовка, выполненная с помощью компьютерной графики, показывает, что технический прогресс не всегда означает прогресс интеллектуальный. На кадрах ролика дрон вылетает из окна с пакетом мусора в «клюве» и бросает его в урну возле парадной, не долетев до большого контейнера.

«Как сосед с первого этажа выбрасывал пакеты с мусором в урну около подъезда, так и его робот-уборщик не утруждается долетать до мусорных контейнеров во дворе», — подытоживает посыл видеоарта Вадим. Отметим, что мусор «сосед с первого этажа» наверняка не сортирует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский художник попытался воплотить вакцину от коронавируса в творческой форме.