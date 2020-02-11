Петербургский художник придумал вакцину против коронавируса

Петербургский художник придумал вакцину против коронавируса
Художник изобразил различные символы. Фото: Предоставлено gazeta.spb.ru Алексеем Сергиенко

Сергиенко считает, что Россия сможет спасти мир от страшной болезни – эту мысль он и постарался передать в творчестве.

О своих трех картинах художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко рассказал gazeta.spb.ru. В них он использовал различные символы: ромашки, сердце, облака и матрешки. Фоны трех картин образуют российский триколор. Сергиенко объяснил: именно наше государство способно помочь Китаю в борьбе с опасным заболеванием.

Фото: Предоставлено gazeta.spb.ru Алексеем Сергиенко
Фото: Предоставлено gazeta.spb.ru Алексеем Сергиенко

«Именно Россия, как лучший друг Китая, должна придумать этот препарат и спасти не только Китай, но и весь мир, — говорит Алексей Сергиенко. — Россия всегда впереди всех, и неоднократно всех спасала: мы победили не в одной войне, спасли мир от фашистских агрессоров, и сейчас мы должны спасти мир от имеющихся серьезных проблем с вирусом»,

— заявил художник.

Автор выразил надежду, что поднимет настроение напуганным россиянам и замотивирует ученых на создание вакцины.

Напоминаем, что петербургский художник Сергиенко известен своими работами в стиле поп-арт. Его картины можно увидеть в Кремле и Смольном, а одна из них находится в личной коллекции президента России Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД призвали не строить теории заговоров вокруг ситуации с коронавирусом.

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Петербургский художник придумал вакцину против коронавируса
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