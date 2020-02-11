В МИД призвали не строить теории заговоров вокруг ситуации с коронавирусом

В МИД РФ отметили, что в ситуации с коронавирусом наблюдается положительная динамика, однако очаг не локализован.

«Не надо паниковать, не надо строить теории заговоров, не надо проводить дискриминацию. Но динамика положительная есть, что количество прироста случаев заражения падает»,- заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, сообщает РИА «Новости».

Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Китае новый тип коронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки «убил» 108 человек. Теперь общее число жертв коронавируса в КНР составляет 1016 человек. Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая на ночь вторника, 11 февраля, всего за один день было выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.