Против пранкеров, пугавших москвичей в метро коронавирусом, возбуждено дело

В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.

Все произошло второго февраля в одном из вагонов электропоезда. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса.

Ролик о произошедшем появился в Сети.

Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело было заведено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых задержан, полицейские продолжают розыск его соучастников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса.