Против пранкеров, пугавших москвичей в метро коронавирусом, возбуждено дело

В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.
Все произошло второго февраля в одном из вагонов электропоезда. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса.
Ролик о произошедшем появился в Сети.
Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело было заведено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых задержан, полицейские продолжают розыск его соучастников.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса.