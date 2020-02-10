Против пранкеров, пугавших москвичей в метро коронавирусом, возбуждено дело

Против пранкеров, пугавших москвичей в метро коронавирусом, возбуждено дело
Полицейские продолжают розыск соучастников задержанного. Фото: pixabay

В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса. Молодые люди развлекались в столичном метрополитене.

Все произошло второго февраля в одном из вагонов электропоезда. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса.

Ролик о произошедшем появился в Сети.

Как сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело было заведено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых задержан, полицейские продолжают розыск его соучастников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса.

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