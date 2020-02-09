Посол Китая назвал бредом слухи об искусственном создании коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай прокомментировал слухи о том, что новый тип коронавируса является биологическим оружием.

Спекуляции на данную тему он назвал «сумасшедшими». Дипломат добавил, что одна из них говорит о том, что вирус был создан в военной лаборатории Китая или США.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», — заявил посол.

Как сообщили «РИА Новости», ученые не могут пока определить, откуда возник вирус. По предварительным данным, коронавирус был передан от животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти врача, который предупредил всех о коронавирусе. Он страдал от пневмонии, вызванной указанным заболеванием.