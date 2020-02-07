В Китае подтвердили смерть врача, который предупредил всех о коронавирусе

В китайском городе Ухань, где бушует эпидемия коронавируса, умер врач Ли Вэньлян. Он стал одним их первых врачей, предупредивших о вспышке новой инфекции в стране.

Как сообщает South China Morning Post, изначально о смерти китайского медика сообщили газета Global Times, однако в больнице эта информация была опровергнута, после чего издание удалило новость. В госпитале заявляли, что врач находится в крайне тяжелом состоянии. Он страдал от пневмонии, вызванной коронавирусом. Однако, позднее, в госпитале Уханя все-таки подтвердили его кончину.

Город Ухань в провинции Хубэй оказался в центре распространения нового типа коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Мир узнал о вспышке нового вируса в канун Нового года, 31 декабря. Согласно последним данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, от коронавируса скончались 636 человек и еще 31100 человек заражены. При этом 1540 человек смогли поправиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус.