В Петербурге госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус

Мужчину сняли с корабля и отвезли в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Госпитализацию мужчины увидели в «Петролеспорте» днем – по предварительным данным, у гражданина Китая заподозрили коронавирус.

«Вчера же из порта «Санкт-Петербург» одного увезли. Так что не особо и новость»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. Отмечается, что 1153 человека смогли выздороветь.