Коммунальщики закрасили фреску-портрет Бродского напротив Дома Мурузи

Коммунальщики закрасили фреску-портрет Бродского напротив Дома Мурузи
Фреска-портрет Иосифа Бродского. Фото: instagram.com/brodsky.online

Фреска-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского просуществовала в центре Петербурга всего полдня — сегодня ее закрасили коммунальщики.

Как сообщает «Музей Иосифа Бродского» в инстаграм-аккаунте, в понедельник утром, 25 мая, коммунальные службы уничтожили изображение Бродского, созданное напротив Дома Мурузи днем ранее. Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.

Фото: instagram.com/brodsky.online

Граффити появилось напротив дома, где сейчас находится музей «Полторы комнаты». Взгляд Бродского на изображении был направлен на некогда свой балкон. В руках он держал сигарету.

Петербуржцы сетуют в комментариях к посту, что лучше бы коммунальщики занялись уборкой мусора или посадкой деревьев. «Даже краску в тон подобрать не смогли!», — пишет подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение экскурсий Музея Бродского приостановили из-за коронавируса.

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Коммунальщики закрасили фреску-портрет Бродского напротив Дома Мурузи
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