Коммунальщики закрасили фреску-портрет Бродского напротив Дома Мурузи

Фреска-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского просуществовала в центре Петербурга всего полдня — сегодня ее закрасили коммунальщики.

Как сообщает «Музей Иосифа Бродского» в инстаграм-аккаунте, в понедельник утром, 25 мая, коммунальные службы уничтожили изображение Бродского, созданное напротив Дома Мурузи днем ранее. Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.

Граффити появилось напротив дома, где сейчас находится музей «Полторы комнаты». Взгляд Бродского на изображении был направлен на некогда свой балкон. В руках он держал сигарету.

Петербуржцы сетуют в комментариях к посту, что лучше бы коммунальщики занялись уборкой мусора или посадкой деревьев. «Даже краску в тон подобрать не смогли!», — пишет подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение экскурсий Музея Бродского приостановили из-за коронавируса.