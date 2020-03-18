Проведение экскурсий Музея Бродского приостановят из-за коронвируса

Экскурсии откладывают на неопределенный срок. Все билеты можно вернуть.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщил портал «Brodsy.online» в Instagram-аккаунте. Петербуржцы и гости города не смогут посетить экскурсии в Музее Бродского, так как их решили отменить из-за коронавируса. Их перенесут на другие даты, а пока билеты можно сдать и получить деньги обратно.

«Мы обязательно проведём эти встречи в будущем, поэтому приобретённые билеты будут действительны на другие даты»,

— говорится в сообщении.

При этом некоторые мероприятия все-таки состоятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подопечным котокафе в Петербурге сделали тест на коронавирус. Все три организации продолжают работу в штатном режиме, а коты и кошки успешно прошли всевозможные проверки не только на коронавирусную, но и другие инфекции.