Подопечным котокафе в Петербурге сделали тест на коронавирус

С эпидемией коронавируса борются не только среди людей, но и среди петербургских котиков. Сотрудники городских котокафе проверяют питомцев на наличие инфекции и регулярно измеряют температуру, в том числе, у сотрудников.

О принятых мерах безопасности рассказали в пресс-службе популярного заведения Северной столицы, «Республика кошек» на улице Якубовича, 10. Это объединение включает в себя также «Республику котов» на Литейном, 60 и Музей кошки во Всеволожске.

Все три организации продолжают работу в штатном режиме, а коты и кошки успешно прошли всевозможные проверки не только на коронавирусную, но и другие инфекции. При этом в котокафе обязательно измеряют температуру, как у питомцев, так и у работников. Кроме того, заведения предлагают посетителям дезинфицировать руки на входе и выходе, а также уменьшили количество посадочных мест, чтобы обеспечить гостям безопасную дистанцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса премьеры фильм решили перенести в онлайн.