Премьеры фильмов будут показывать онлайн во время пандемии коронавируса

Голливудская киностудия Universal Pictures покажет кинопремьеры в режиме онлайн. Среди фильмов, премьера которых пройдет в Сети, оказались «Тролли», «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма».

Такое решение американской кинокомпании связано с пандемией нового типа коронавируса, из-за которой во многих странах введен запрет на массовые мероприятия. Новинки будут доступны в прокате на два дня с рекомендуемым ценником в 19,99 долларов.

Отметим, что традиционно между показом фильмов на больших экранах и появлением его в Сети проходит от одного до шести месяцев, однако из-за коронавируса эти правила постепенно меняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты выяснили, какой фильм смотрят на карантине.