На улицах Петербурга могут установить конструкции для граффити

В Петербурге разрабатывают специальные конструкции для граффити. Установить их планируется на улицах города.

С идеей выступил комитет по градостроительству и архитектуре. Конструкции для граффити предлагают размещать в городской среде на постоянной или временной основе. Так, стрит-арт может появиться на период массового мероприятия, а затем будет убран.

Комитет направил обращения в районные администрации. Им предлагается составить список возможных мест для постоянного размещения стрит-арта.

Интерес к идее проявили представители рекламного бизнеса. Они готовы привлекать уличных художников к оформлению рекламной информации на баннерах и других конструкциях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Пестеля появилось граффити с поэтом Иосифом Бродским и музыкантом Владимиром Высоцким.