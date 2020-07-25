На улице Пестеля вновь появилось изображение Бродского

Иосиф Бродский вновь украсил одну из стен на улице Пестеля. Однако, в этот раз на изображении ему компанию составил еще один величайший поэт и музыкант — Владимир Высоцкий.

Рисунок появился вечером, 25 июля. Изображение сразу же привлекло внимание очевидцев, которые поспешили сфотографироваться с работой, пока ее в очередной раз не закрасили коммунальные службы. Об этом сообщают «Невские новости».

Напомним, в городе подобные работы не особо приветствуют, несмотря на всю их красоту. Фрески, на которых был изображен поэт Иосиф Бродский, уже несколько раз оказались безжалостно перекрыты слоями штукатурки. В администрации Северной столицы это пояснили тем, что нанесение рисунков без разрешения запрещено. Подобные вещи необходимо согласовывать, предварительно подав заявку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном назвали условия для восстановления граффити с Бродским.