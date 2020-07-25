На улице Пестеля вновь появилось изображение Бродского

На улице Пестеля вновь появилось изображение Бродского
Первоначальная версия фрески-портрета Иосифа Бродского. Фото: instagram.com/brodsky.online

Иосиф Бродский вновь украсил одну из стен на улице Пестеля. Однако, в этот раз на изображении ему компанию составил еще один величайший поэт и музыкант — Владимир Высоцкий.

Рисунок появился вечером, 25 июля. Изображение сразу же привлекло внимание очевидцев, которые поспешили сфотографироваться с работой, пока ее в очередной раз не закрасили коммунальные службы. Об этом сообщают «Невские новости».

Напомним, в городе подобные работы не особо приветствуют, несмотря на всю их красоту. Фрески, на которых был изображен поэт Иосиф Бродский, уже несколько раз оказались безжалостно перекрыты слоями штукатурки. В администрации Северной столицы это пояснили тем, что нанесение рисунков без разрешения запрещено. Подобные вещи необходимо согласовывать, предварительно подав заявку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном назвали условия для восстановления граффити с Бродским.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
граффити иосиф бродский улица пестеля


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом»
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
На севере Петербурга фура снесла ограждение и врезалась в столб в результате ДТП
На улице Пестеля вновь появилось изображение Бродского
В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов
Каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста в Калининском районе
В результате падения самолета на жилой дом в Германии погибли три человека
В Рособрнадзоре рассказали, как выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике